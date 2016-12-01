У Луцьку в рамках бізнес-форуму презентували програму підтримки підприємництва

Як передає кореспондент УНІАН, презентував її директор Північно-Західного регіонального управління Приватбанку Юрій Войтенко.

«Ми хочемо запустити програму національного масштабу, - заявив Войтенко.

Він також навів статистичні дані щодо рівня життя за міжнародними стандартами. За його словами, 80% населення України перебуває за межею бідності, за останні три роки рівень безробіття зріс втричі.

Войтенко зазначив, що наразі Україна регресує і входить у трійку лідерів трудової міграції. За його словами, за цей рік не менше півмільйона наших співгромадян працевлаштовані в Польщі і саме Волинь є одним із основних донорів трудової міграції.

Читайте такожПриватБанк розширив співпрацю з Viber

«Саме тому ми почали із нашим основним партнером – Спілкою підприємців та промисловців шукати виходи із цієї ситуації. За даними агентства USAID, більша частина працюючих підприємців мають бажання розвивати свій бізнес, збільшувати свої обсяги. Але є багато чинників, які цьому заважають», - сказав він.

За словами Войтенка, одним з ключових негативних чинників є перешкоди по розширенню діяльності, які пов’язані з браком фінансових можливостей.

«На сьогодні отримати позику в банку в розмірі 10 млн грн великому бізнесу значно простіше, ніж підприємцю, скажімо, 50 чи 100 тис. грн», - сказав він, закликавши банки підключатися до підтримки підприємництва.

«Дещо ми встигли вже зробити цього року. Працюють різні програми, а півроку тому з’явилася програма «Проектне фінансування». Нашими зусиллями було створено 79 тис. робочих місць. Ця цифра нас надихнула. Ми переконані, що запустити національну програму абсолютно посильно, якщо до неї підключаться всі банки, вся спільнота», - додав Войтенко.

За його словами, об’єм фінансування бізнес-підприємництва в країні – близько 20 млрд грн.

Наразі на форумі вже відбулися панельні дискусії про перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: державні програми та підтримку ініціатив та про шляхи до успіху і досвід успішних бізнесменів Луцька.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.