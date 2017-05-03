Світовий банк виділить Україні $150 мільйонів на підтримку малого та середнього бізнесу

Рада Світового банку виконавчих директорів затвердила виділення кредиту в розмірі $ 150 млн США Україні. Про це повідомляє прес-служба Світового банку.

Зазначається, що гроші будуть спрямовані на підтримку експортно-орієнтованих малих і середніх підприємства України.

«Україна має творчий і унікальний бізнес-потенціал і може виробляти високоякісні конкурентоспроможні товари», - сказав Сат Кахконен, директор Світового банку по Білорусі, Молдові та Україні.

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«Тим не менше, багато перешкод обмежують можливості України на експорт. Відсутність фінансування якості є одним з них. Доступ до довгострокового фінансування для малих і середніх підприємств, допоможе країні наростити експорт і внести свій вклад в пожвавлення економічного зростання в Україні», додав він.

Згідно з повідомленням, проект буде реалізований "Укрексімбанком". Українська фінансова установа надасть субкредити українським банкам, які братимуть участь у програмі. Останні, в свою чергу, будуть фінансувати українські підприємства-учасники програми.

Як повідомляв УНІАН раніше, Світовий банк наголошував на важливості проведення в Україні пенсійної та земельної реформ, успішна реалізація яких стане показником налаштованості надалі впроваджувати серйозні і складні зміни заради розвитку країни та її економіки.