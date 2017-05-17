У СБУ кажуть, що не блокуватимуть 1С для приватних компаній

В СБУ заявили, що приватні компанії зможуть і надалі користувати програмним забезпеченням 1С, адже правоохоронці не можуть змусити їх відмовитись від продукту. Про це під час круглого столу щодо запроваджених РНБО санкції заявила представниця СБУ Юлія Лапутіна, передає "Громадське".

«Ми вже більше року попереджали щодо небезпеки надання персональних даних російським соціальним мережам. Стосовно 1С — вони монополіст ринку, бізнесу, буде незручно переходити, але всі оновлення йдуть через російські сервери, всі зібрані дані можуть бути використані для підриву української економіки. Для державних компаній її використання неприпустиме. Але ми не можемо змусити приватний сектор відмовитись», — повідомили вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, 16 травня президент підписав указ, який ґрунтується на рішенні РНБО та накладає санкції на низку російських IT-компаній, в тому числі розробників програмного забезпечення. Також цей указ зобов’язує всіх провайдерів заблокувати доступ до низки російських інтернет-сервісів, включаючи Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.