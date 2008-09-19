На Хрещатику відбудеться показовий заїзд болідів «Формули-1»

20 – 21 вересня у Києві відбудеться показовий заїзд «Формули-1»

20 – 21 вересня у Києві за сприяння столичної влади відбудеться показовий виступ за участі болідів «Формули-1».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, протягом останніх п’яти років більш як 2 млн. глядачів в усьому світі отримали можливість взяти участь в унікальному спортивному видовищі. Цього літа така акція відбулась в Йоганнесбурзі та Роттердамі, а тепер – і на Хрещатику .

Програма передбачає: виставку автомобілів; показовий заїзд «Формула-1»; містечко з піт-стопом та стайнею «Формули-1»; дитячий майданчик; фотосесію для українських ЗМІ та інтерв’ю тест-пілотів.

21 вересня 2008 р. за кермо боліда R27 сядуть тест-пілоти Роман ГРОЖАН і Сакон ЯМАМОТО.

В рамках акції 21 вересня об 11.30 у будівлі мерії відбудеться прес-конференція представників столичної влади, організаторів акції та тест-пілотів «Формули-1»

Організатори акції обіцяють, що унікальне спортивне дійство на спеціально підготовленій «трасі» у самому серці Києва (від Бессарабського ринку до Європейського майдану), уздовж якої будуть розміщені великі монітори, подарує глядачам яскраві емоції і незабутні враження.