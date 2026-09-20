РФ вдарила по одному зі складів 'Еко Маркет': компанія зробила заяву щодо роботи магазинів

В повідомленні вказується, що буде забезпечено постачання та робиться все можливе, щоб відвідувачі могли придбати звичні продукти в магазинах.

В неділю, 20 вересня, один зі складів "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень, повідомила компанія в Facebook.

На щастя, в результаті атаки ніхто зі співробітників не постраждав.

"Наша команда в безпеці. Усі співробітники живі та неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

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В заяві наголошується, що магазини "ЕКО Маркет" продовжують роботу. Додається, що буде забезпечено постачання та робиться все можливе, щоб відвідувачі могли придбати звичні продукти в магазинах:

"Працюємо у надзвичайному режимі та прикладаємо усі зусилля ,щоб необхідні товари залишалися на полицях".

В компанії подякували партнерам, рятувальникам та захисникам за надану допомогу та підтримку.

Атаки Росії на склади українських супермаркетів

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 серпня в результаті російської атаки було уражено склад торговельної мережі "Фора" під Борисполем. В компанії уточнили, що постраждав склад "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Примітно, що він пропрацював лише тиждень. Окрім цього, також було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі Varus, розташоване у Борисполі. Там зберігалася частина товарних запасів мережі. Через російську атаку постраждав ще склад офіційного представника французького косметичного бренду Yves Rocher в Україні.

Також ми писали, що логістичний центр мережі супермаркетів Novus зазнав кількох прямих ракетних влучань внаслідок російської атаки. Мережа супермаркетів "Сільпо" повідомляла про обстріли з боку РФ по двох розподільчих центрах компанії. Повідомлялося про 6 загиблих працівників.

В FT розповіли, що наприкінці серпня та на початку вересня через російські атаки постраждали великі роздрібні мережі, видавництва, фармацевтичні компанії та "Нова пошта", а в київських супермаркетах почали виникати перебої з постачанням товарів. Видання констатувало, що російські атаки завдають дедалі більшої шкоди українському бізнесу та створюють додатковий тиск на економіку країни. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через російські атаки держава може втратити близько 1,5 млрд доларів податкових надходжень.

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