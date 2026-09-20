В двох землях Німеччини на виборах лідирують АдН та 'Ліві', - Der Spiegel

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назва "катастрофою" результат його партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія лідирує ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН), а в Берліні – "Ліві", повідомляє Der Spiegel з посиланням на дані перших прогнозів після закриття виборчих дільниць.

Видання поділилося, що у Мекленбурзі-Передній Померанії "АдН" отримує 37% голосів, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) – 35,5%. Далі в прогнозах ідуть "Ліві" з 7,5%, "Зелені" та ХДС – по 5,5%.

Це значить, що ХДС може опинитися на межі проходження до земельного парламенту, однак остаточний результат залежатиме від підрахунку голосів.

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Водночас, в Берліні найбільше голосів у перших прогнозах отримують "Ліві" – 24,5%. Друге місце посідає ХДС із 20%, далі йдуть "АдН" із 16%, "Зелені" з 15% та СДПН із 12%.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "катастрофою" результат його партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Він зазначив, що його партія ХДС отримала різні результати у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

Канцлер Німеччини наголосив, що "не може прикрашати" результат у Мекленбурзі-Передній Померанії.

"Це катастрофа", – визнав він.

Мерц підкреслив, що ХДС "запекло боролася, але зазнала нищівної поразки".

При цьому, канцлер Німеччини позитивно оцінив результат ХДС у Берліні. Він наголосив, що в країні щось має змінитися:

"Реформи мають відбутися. Звісно, це ставить нас усіх у скрутне становище. Але ми візьмемо на себе цю відповідальність. Я візьму на себе цю відповідальність, бо хочу рухати нашу країну вперед. Те, що потрібно зробити зараз, вимагає твердості, непохитності та терпіння. Я продемонструю ці якості як голова ХДС і, насамперед, як канцлер нашої країни".

Перемога АдН у Саксонії-Ангальт

Раніше УНІАН повідомляв, що партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вийшла на перше місце на виборах у землі Саксонія-Ангальт. Reuters зазначає, що завдяки цьому ультраправа партія вперше з часів Другої світової війни опинилася на порозі приходу до влади на рівні землі. АдН прагне суттєво обмежити імміграцію, відновити відносини з Росією, вийти з єврозони та пропагувати відвертий німецький патріотизм. Хоча Саксонія-Ангальт, що раніше входила до складу комуністичної Східної Німеччини, є однією з найменших німецьких земель із населенням трохи більше 2 мільйонів, цей результат підкреслює стрімке просування партії з моменту її створення в 2013 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала перемогу ультраправої АдН переломним моментом. Вона додала, що її, як члена ХДС, засмутлили результати голосування. Меркель зазначила, що партіям варто менше зосереджуватися на АдН, натомість треба чітко визначити власні політичні пріоритети.

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