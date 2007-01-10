Один з російських кораблів, заарештованих в Грузії, виявився українським

Співробітники прикордонної поліції Грузії затримали сьогодні вдень сейнер "Грот", який плаває під російським прапором, і сейнер "Савор-2", який плаває під прапором України. Як повідомив журналістам керівник прикордонної поліції Грузії Бадрі Біцадзе, грузинська сторона мала в своєму розпорядженні інформацію про їх нелегальну діяльність. "Відповідну інформацію нам також надала служба контррозвідки Грузії", - пояснив він.

За словами Б.Біцадзе, всі 8 членів екіпажа "Грота" є громадянами Росії. Екіпаж "Савор-2" представлений 10 громадянами України. Обидва сейнери були затримані біля узбережжя Абхазії. Б.Біцадзе нагадав, що будь-яка діяльність, за винятком гуманітарної, в цій зоні заборонена. "Ймовірно, капітанам судів будуть пред`явлені звинувачення в незаконному перетині кордоні Грузії, незаконному вилові риби і в порушенні правил судноплавства", - сказав Б.Біцадзе.

Раніше, з посиланням на заступника голови Служби держбезпеки Абхазії Нугзара Самсонія, повідомлялося, що в територіальних водах Абхазії поблизу села Гагида Гальского району три грузинські військові кораблі захопили два російські риболовецькі сейнери.

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