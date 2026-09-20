Археологи знайшли в печерах артефакти, вчетверо старші Великої єгипетської піраміди

Це відкриття надає нового значення дискусії, яка триває вже кілька десятиліть.

Група артефактів, виявлених під шарами вулканічного попелу у віддаленому скельному укритті в штаті Орегон у США, дозволяє припустити, що люди могли жити в Північній Америці майже 18 250 років тому. Про це пише The Daily Galaxy.

Важливо, що це на тисячі років раніше, ніж прийнято вважати в рамках загальновизнаної археологічної хронології. Якщо ці дані підтвердяться, стоянка Рімрок-Дроу (Rimrock Draw) увійде до числа найдавніших достовірних свідчень присутності людини на континенті.

Це відкриття надає нового значення дискусії, що триває вже кілька десятиліть: коли і як саме перші люди потрапили до Америки. Довгий час панувала теорія, згідно з якою стародавні люди проникли на континент з Азії через вільний від льоду коридор близько 13 000 років тому.

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Однак дедалі більше свідчень - включаючи цю нещодавню знахідку - вказують на більш ранню міграцію вздовж тихоокеанського узбережжя, що відбулася задовго до того, як став прохідним маршрут у внутрішніх районах материка.

Дослідники з Університету Орегону протягом багатьох років проводили розкопки на цьому місці в рамках навчальної польової програми: отримані результати, хоча й ще не пройшли процедуру наукового рецензування, вже змінюють уявлення про заселення Північної Америки.

Артефакти під шаром стародавнього попелу

Зазначається, що в центрі відкриття - два майстерно виконані кам’яні знаряддя з помаранчевого агату (різновиду кварцу), знайдених під шаром попелу, що утворився внаслідок виверження вулкана Сент-Хеленс понад 15 000 років тому. На одному з знарядь збереглися сліди крові бізона. Це вказує на те, що його, ймовірно, використовували для оброблення туші тварини, перш ніж залишити на місці стоянки.

Знаряддя були виявлені під фрагментами зубів вимерлих верблюдів і бізонів - рештками, вік яких, згідно з радіовуглецевим аналізом, становить близько 18 250 років. Оскільки кам’яні вироби знаходилися в глибшому шарі, дослідники дійшли висновку, що вони давніші за ці останки, а отже, час ймовірної активності людини на цьому місці відсувається ще далі в минуле. Археолог Патрік О’Грейді, керівник польових робіт у Рімрок-Дроу, зазначив:

"Виявлення шару вулканічного попелу віком 15 000 років стало несподіванкою. А наступні дані [отримані від Тома Стаффорда з компанії Stafford Research], які показали вік емалі 18 000 років при наявності кам’яних знарядь та відколів у нижньому шарі, вразили нас ще більше".

Відлуння в усних переказах племен

Цікаво, що отримане датування не просто ставить під сумнів загальноприйняту наукову хронологію. За словами Девіда Льюїса, професора антропології Університету штату Орегон, який брав участь у дослідженні, вона також узгоджується з переказами, що здавна передавалися в місцевих племенах.

У багатьох таких усних переказах описуються свідчення масштабних геологічних потрясінь - зокрема, повеней Міссула (серії катастрофічних подій, що змінили ландшафт земель цих племен у період приблизно від 18 000 до 15 000 років тому).

Льюїс також звернув увагу на усні перекази, в яких йдеться про зустрічі з гігантськими тваринами та "земними чудовиськами". Він припустив, що свідчення взаємодії з мегафауною, виявлені на стоянці Рімрок-Дро (Rimrock Draw), можуть пояснити, як подібні істоти стали частиною міфів про походження світу, що передавалися з покоління в покоління задовго до появи писемності.

Частина серії нових відкриттів

Зазначається, що раніше в іншому районі Орегону були знайдені зшиті фрагменти шкур тварин віком близько 12 000 років; вони збереглися в сухих печерах на півночі штату, у зоні Великого Басейну. Археолог Річард Розенкранс з Університету Невади, який керував тим дослідженням, розповів, що його команда виявила 55 виробів, виготовлених із використанням 15 різних видів рослин та матеріалів тваринного походження. При цьому деякі з цих предметів, імовірно, слугували одягом або взуттям.

Він вважає, що ці печерні артефакти дозволяють заповнити важливі прогалини в історичних даних, демонструючи, що спільноти епохи льодовикового періоду в Північній Америці були набагато винахідливішими, ніж вважалося раніше. Доктор Стен Макдональд, провідний археолог Бюро з управління земельними ресурсами в штатах Орегон і Вашингтон, сказав:

"Хоча за останні десятиліття було виявлено кілька археологічних пам’яток, що передують культурі Кловіс, до будь-яких знахідок, які претендують на ще більшу давнину, як і раніше, ставляться з великою обережністю. У зв’язку з нещодавніми відкриттями на стоянці Рімрок-Дро ми прагнемо зібрати незаперечні докази, оскільки ці заяви будуть піддані ретельній перевірці з боку наукової спільноти. Проте, зроблені раніше знахідки виглядають досить багатообіцяюче".

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