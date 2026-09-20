Словацький прем'єр, який є великим прихильником РФ, вважає, що смертельна небезпека - це війна з росіянами.

Деякі західні політики прагнуть спровокувати війну між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на розгром Москви у війні проти України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Reuters. Він підкреслив, що Європа як ніколи близька до початку масштабної війни, яка переросла з конфлікту в Україні.

"Ми стоїмо перед смертельною небезпекою", спостерігаючи, як Захід "підливає масла у вогонь", підтримуючи Україну. Він вважає, що зусилля Європи з підтримки українського народу виявилися марними.

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"Провал стратегії щодо знищення Росії за допомогою війни в Україні привів деяких західних політиків до думки: якщо мети не можна досягти силами української армії та за її всебічної підтримки, то потрібно зробити все можливе, щоб спровокувати конфлікт між НАТО та Росією", – висловив думку словацький прем’єр.

Він зазначив, що війна в Україні не є війною ані для Словаччини, ані для НАТО, і додав:

"Певні "яструби війни" всередині НАТО намагаються за будь-яку ціну перетворити цю війну на конфлікт між Росією та альянсом".

Він заявив, що створити привід для початку війни легко, і підкреслив, що Словаччина не буде відправляти своїх солдатів воювати на підставі сфабрикованого приводу.

Нагадаємо, Фіцо, який вже давно очолює уряд Словаччини, підтримує теплі стосунки з Росією та відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Можлива війна між РФ і НАТО

18 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія посилює кампанію гібридних атак проти Європи. Як приклад він навів атаку безпілотника на аеропорт Лейпцига в серпні. Німеччина поклала відповідальність за цей інцидент на РФ.

А днем раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, за даними спецслужб, РФ планує завдати гібридних ударів із використанням безпілотників і ракет по країнах Європи, які підтримують Україну.

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