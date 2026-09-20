Дрони атакували Москву та область: на складах та НПЗ спалахнули пожежі, є загиблі

В районі Капотні, де знаходиться московський НПЗ, виникла сильна пожежа.

У ніч на 20 вересня безпілотники масовано атакували Москву та Московську область. Внаслідок чого спалахнули масштабні пожежа на території логістичного технопарку "Соф'їно" та на нафтопереробному заводі (НПЗ) в Капотні.

За даними моніторингових каналів, безпілотники заходили на Москву групами. Ураження сталось в районі технопарку "Соф'їно", що знаходиться під Москвою.

Також моніторингові канали виклали відео сильної пожежі з Капотні, де знаходиться московський НПЗ.

Відео дня

У компанії Fire Point заявили, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, йдеться про склади компанії "Современные Складские Технологии".

А губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що двоє людей загинули, ще шість отримали поранення внаслідок атаки дронів.

За його даними, у ніч на неділю Підмосков'я атакували 249 дронів.

Удари по НПЗ у Капотні

Московський нафтопереробний завод у районі Капотня на південному сході Москви – одне з найбільших нафтопереробних підприємств столичного регіону, яке належить "Газпром нефти". У червні 2026 року завод двічі зазнав атак безпілотників – 16 та 18 червня.

Після атаки 16 червня була пошкоджена установка первинної переробки, на яку припадало близько 53% потужності підприємства, після чого завод частково призупинив роботу.

18 червня на території НПЗ виникли кілька осередків займання. За супутниковими даними, наслідки ударів призвели до помітного зниження активності основних установок переробки.

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