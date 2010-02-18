У США невеликий літак впав на будинки, троє осіб загинули
01:22, 18 лютого 2010Разное
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Загорілися дві будівлі і кілька автомобілів
Щонайменше троє осіб загинули сьогодні при падінні легкомоторного літака на кілька будинків в американському штаті Каліфорнія.
Як передає РІА «Новости», за словами начальника місцевої служби пожежної безпеки Гарольда ШАПЕЛЬХАУМАНА, двомоторний літак Cessna 310 зіткнувся в місті Пало-Алто з вежею лінії електропередач, після чого протаранив кілька житлових будинків. В результаті загорілися дві будівлі і декілька автомобілів.
Усі загиблі перебували в літаку, на землі жертв немає.
Після інциденту Пало-Алто залишився без електрики.
Причини падіння літака поки що не відомі, проте під час його зльоту з місцевого аеропорту незадовго до трагедії видимість через туман була поганою.
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