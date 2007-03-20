На УТ-1 заявляють, що цензури не вводили

Прес-служба Першого національного заявляє про безпідставність звинувачень автора і ведучого соціально-політичного ток-шоу „Толока” Віктора ПАВЛЮКА на адресу керівництва телеканалу у введенні цензури на УТ-1.

Про це йдеться у заяві прес-служби Першого національного, переданій УНІАН.

За словами авторів заяви, за рік існування програми “Толока” у прямому ефірі на майданчику Першого Національного було обговорено низку актуальних тем щодо суспільно-політичного розвитку країни з політиками та громадськими діячами різних рівнів. Однак, стверджують у прес-службі, на початку нового телевізійного сезону керівника проекту „Толока” В.ПАВЛЮКА було поставлено до відома, що професійний рівень виробництва програми не відповідає вимогам якості на Першому Національному. Низькі рейтинги, недосконала українська мова телеведучого, упередженість деяких програм - це серйозні недоліки проекту, про які неодноразово йшлося на сторінках вітчизняних ЗМІ, зазначається в заяві.

За даними прес-служби, якість виробництва програми „Толока” за обумовлений термін не покращилася, тому призупинення проекту стало логічним та прогнозованим кроком.

“Президент НТКУ Віталій ДОКАЛЕНКО прийняв таке рішення, керуючись Редакційним Статутом Першого Національного”, йдеться у заяві.

Крім того, за даними прес-служби УТ-1, 19 березня в прямому ефірі Першого Національного під час трансляції ток-шоу „Толока” оприлюднювалися недостовірні дані інтерактивного голосування. “Один з телефонних номерів було заблоковано, про що знали працівники проекту. В даний момент ведеться службове розслідування щодо халатного ставлення до службових обов’язків та корупції у соціально-політичному проекті „Толока”, повідомили у прес-службі Першого Національного.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, вранці не вийшов в ефір запланований раніше повтор програми «Толока», який був у прямому ефірі увечері 19 березня за участю лідерів опозиції Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

За словами автора програми В.ПАВЛЮКА, про це йому повідомив президент Першого національного В.ДОКАЛЕНКО. Більше того, автору сказали, що програма «Толока» взагалі закривається.

У свою чергу В.ДОКАЛЕНКО зауважив, що програму зняли через непрофесійність ведучого. Зокрема, стосовно останнього випуску В.ДОКАЛЕНКО сказав: «В мене були серйозні претензії до того, як була підготовлена програма, як поводився ведучий, як був організований інтерактив. Я сам намагався подзвонити на обидва телефони, але було неможливо додзвонитися на телефон підтримки дій влади».