Азаров: купуючи імпортний автомобіль, ми фінансуємо інші країни

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Що ми маємо зараз? Протягом останнього року вітчизняні автовиробники практично зупинилися. Вони не витримали конкуренції з дешевшими імпортними автомобілями, що завозяться як із Росії, так і з інших країн. А це десятки тисяч людей фактично залишилися без роботи. В усіх країнах світу, особливо в період кризи, держава перш за все підтримує вітчизняного товаровиробника і думає про те, як зберегти робочі місця для своїх власних громадян. А купуючи імпортний автомобіль, ми, перш за все, вкладаємо гроші в розвиток інших країн, а не своєї власної", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, цей захід вимушений і тимчасовий, і як тільки ситуація виправиться, безумовно, його буде скасовано.

"А наші імпортери повинні подумати про те, щоб максимально здешевити витрати, і ми готові з ними зустрічатися й допомагати їм у цьому, і не збільшувати вартість імпортних автомобілів. Ми також розуміємо, що в цій галузі також є робочі місця, також працюють люди, і тому ми б не хотіли завдавати збитків цій важливій і потрібній справі, тому що ми чудово розуміємо, що вітчизняний автовиробник не може сьогодні повністю закрити потреби наших людей в автотранспорті", - підкреслив глава уряду.