Середні ціни на сільгосппродукцію зменшилися на 15%

Середні ціни продажу сільськогосподарської продукції в Україні за 8 місяців ц.р. зменшилися на 15% порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, зокрема, зменшилися ціни на продукцію рослинництва – на 26%. Водночас, ціни на продукцію тваринництва зросли на 3%.

У серпні ц.р. порівняно з липнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшилися на 1%, продукції рослинництва – на 2%. Водночас, ціни реалізації продукції тваринництва збільшилися на 1%.