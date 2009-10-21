У Японії почнуть продавати натуральні сині троянди

Японія стане першою країною світу, де в продаж надійдуть натуральні сині троянди. Про це повідомляє Лєнта.ру з посиланням на AFP.

Японська компанія Suntory оголосила, що троянди, роботу над виведенням яких розпочали 20 років тому, з`являться в магазинах у листопаді 2009 року. Новий сорт, який дістав назву “Оплески", вже схвалено японською урядовою комісією з біологічної безпеки.

Очікують, що одна синя троянда коштуватиме дві-три тисячі єн (22-33 долари). Це приблизно в 10 разів дорожче, ніж квітка звичайного забарвлення.

У природі синіх троянд не існує, оскільки в цих квітах відсутній ген, що відповідає за вироблення синього пігменту. У магазинах троянди блакитних відтінків продаються частенько, проте, всі вони зроблені з білих троянд за допомогою фарбника.

Вивести натуральні сині троянди намагалися вчені багатьох країн світу, але перших успіхів у цьому напрямі в 2004 році досягла група японських і австралійських учених. Вони з`ясували, що троянди синього кольору можна отримати, ввівши в квіти ген братків.

У 2004 році повідомлялося також, що метод вирощування синіх троянд вдалося знайти американським ученим. ЗМІ писали, що незвичайні троянди надійдуть у США в продаж вже через рік. Але цей прогноз не підтвердився.