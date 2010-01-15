Тимчасово зупинили експлуатацію однієї канатної дороги в «Буковелі»

З метою запобігання травмуванню людей Держгірпромнагляд тимчасово зупинив експлуатацію однієї підвісної пасажирської канатної дороги на гірськолижному курорті «Буковель», яка належить підприємству «Скорзонера».

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, 13 січня державні інспектори територіального управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області проводили позапланову перевірку виконання раніше виданих приписів керівництву підприємства «Скорзонера» в селі Поляниця Яремчанської міської Ради.

Під час проведення перевірки виявили низку порушень норм охорони праці під час експлуатації нової змонтованої канатної дороги, які загрожували життю людей. А саме: не проведено комісійне приймання в експлуатацію канатної дороги, не надано паспорт на канатну дорогу, не проведено реєстрацію дороги в Держгірпромнагляді, на опорах дороги висотою більше ніж 15 метрів не встановлено захисні дуги. Під час експлуатації зазначеної канатної дороги та перевезення на ній відпочиваючих на нижній станції проводились монтажні роботи з відкритими приямками, що суперечить нормам безпеки, підкреслили в Держгірпромнагляді.