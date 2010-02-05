«Галичина» зменшила об’єм реалізації на 3,2%

Компанія «Галичина», виробник молочної продукції, в 2009 році зменшила обсяг реалізації цільномолочної продукції на 3,2% в порівнянні з 2008р. - до 69,9 тис. тонн. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Загальний оборот компанії за цей період склав 546,74 млн. грн., що на 1% менше, ніж у 2008 році.

“Такий результат можна із впевненістю вважати успішним завершенням року, адже ринок цільномолочної продукції в Україні за цей же період впав на понад 8%, - пояснив генеральний директор Володимир ПЕТРИНА. - Наприкінці 2009 року молочний ринок України досяг дна, а вже в грудні показники продажу нашої компанії пішли вгору, що дає підстави для планового росту об’ємів реалізації у 2010 році”.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Галичина» - українська молочна компанія, заснована у 1998 році. Потужність основного виробничого майданчика – Радехівського молокозаводу – переробка 350 тонн молока на добу. Основні ТМ: «Галичина», «Мої корівки», «12 вітамінів».