Інкерманській завод марочних вин в 2009 році збільшив продажі

ТОВ «Інкерманській завод марочних вин» (АР Крим), один з найбільших виробників вина, за підсумками 2009 року збільшив продажі вин ТМ «Inkerman» на 40% (у натуральному виразі) в порівнянні з 2008 роком – до 6,64 млн. літрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

В компанії повідомили, що згідно звіту дослідницької компанії MEMRB, в грошовому виразі частка ринку інкерманськіх вин складає 11,3%, а в натуральному – 8,4%.

Компанія, посилаючись на дані Держкомстату, повідомила, що в 2009 році об`єм виробництва на Інкерманськом заводі марочних вин склав 1 млн. дал (10 млн. літрів).

Довідка УНІАН. Перший національний виноробний холдинг (ПНВХ) входить до складу корпорації «Логос» (Дніпропетровськ). Як управляюча структура, холдинг об`єднує лідерів українського виноробства: ТОВ "Інкерманській завод марочних вин" (АР Крим), АПФ "Таврія" (Херсонська обл.), а також первинні бази виноробства: ТОВ "Качинский+" (АР Крим) і ЗАСО "Чорноморець" (АР Крим) та радгосп-завод ім. Поліни Осипенко. Загальна площа виноградників холдингу складає більше 4 тис. га.

Перший національний виноробний холдинг є власником таких торгових марок, як «Inkerman», «Таврія», «Георгіївський Кавалер», «ALeXX». З 2005 року ПНВХ є ексклюзивним постачальником продукції Remy Cointreau в Україні (коньяки Remy Martin, лікери Cointreau, шампанське Piper-Heidsieck, бренді Metaxa).