У Кам'янець-Подільському 17 поляків отруїлися неякісною їжею

До Івано-Франківської інфекційної обласної лікарні 7 червня з попереднім діагнозом “харчова токсикоінфекція” госпіталізовано 17 осіб, у тому числі 5 дітей (громадяни Республіки Польща), які 6 червня у складі туристичної групи з 45 осіб відвідували м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, де вживали їжу швидкого приготування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на сьогодні госпіталізовані знаходяться в задовільному стані.

Фахівцями обласних СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.