ДАІ посилює контроль за рухом транспорту через залізничні переїзди

Державтоінспекція посилює контроль за рухом транспорту через залізничні переїзди у Кіровоградський, Полтавський, Харківський областях і у місті Севастополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, таке рішення прийнято через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками на залізничних переїздах.

Водночас у ДАІ зазначили, що останнім часом підрозділами служби в усіх регіонах держави було проведено широкомасштабні заходи під умовною назвою «Увага! Залізничний переїзд», в ході яких виявлено понад 21,5 тис. випадків недотримання водіями правил проїзду залізничних переїздів. Стосовно водіїв-порушників складено майже 2,5 тис. адміністративних протоколів.