Південна залізниця запустить швидкісний поїзд Харків-Москва

Наступного року буде запущений перший швидкісний міжнародний поїзд сполученням Харків-Москва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення в Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу повідомив начальник статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця» Віктор ОСТАПЧУК.

Він висловив упевненість, що до Харкова на матчі фінальної частини Євро-2012 приїдуть громадяни Російської Федерації, і тому Південна залізниця повинна налагодити переміщення іноземних громадян територією України сучасними видами транспорту.

«Ми на 100% упевнені, що до нас приїдуть росіяни, і ми вже сьогодні з Російською Федерацією, з Російською залізницею вирішуємо, що перший швидкісний міжнародний поїзд буде Харків – Москва. Для цього ми вже цього року почали роботу, і я думаю, що за новим графіком, літнім, наступного року цей поїзд піде», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він також нагадав, що Південна залізниця для зручності пасажирів реконструює станції Козача Лопань і Тополі, а також всі платформи на ділянці від Харкова до Козачої Лопані, із встановленням на кожній системи навігації, яка показуватиме в режимі реального часу місцезнаходження поїздів.

Крім того, за словами В.ОСТАПЧУКА, цього року Південна залізниця планує закупити 2 швидкісні поїзди подвійного живлення, які з‘єднають Харків із Полтавою та Києвом.