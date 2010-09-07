На Хмельниччині на сільгоспярмарках продаватимуть дешеву гречку

Влада Хмельницької області має намір знижувати ціни на гречку через проведення сільськогосподарських ярмарків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Хмельницької ОДА Володимир ГАЛИЩУК під час прямої телефонної лінії.

«25 вересня в Хмельницькому ми організовуємо перший ярмарок продукції за цінами товаровиробників. Тут покупцям буде запропоновано широкий асортимент товарів, вартість яких відрізнятиметься від магазинних. До речі, попередня вартість гречки становитиме 9-10 грн. за кілограм», - відзначив він.

За його словами, подібні ярмарки діятимуть постійно, зокрема, і в районах – протягом двох місяців.

В.ГАЛИЩУК додав, що вважає подорожчання гречки об`єктивним. «Минулий рік для урожаю гречки не був сприятливим. Відповідно, у державі утворився певний дефіцит. Завдання влади – заповнити цю прогалину шляхом проведення сільськогосподарських ярмарків", - пояснив він.

За його словами, сьогодні ціна гречки на ринках Хмельницького становить 13 грн./кг, у супермаркетах - 10-11 грн./кг.

Довідка УНІАН. Аграрії Хмельницької області цього року посіяли гречку на площі 28 тис. га. На сьогодні обмолочено 16,5 тис. га з середньою врожайністю 12,3 ц/га. Вал становить 20 тис. тонн.