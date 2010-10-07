У Тернополі зменшили тривалість вуличного освітлення

У Тернополі на 1 годину зменшили тривалість повноцінного вуличного освітлення.

Як розповів кореспонденту УНІАН директор КП «Тернопільміськсвітло» Олег ЛЕХІЦЬКИЙ, традиційно увечері в місті згідно з графіком вмикали 100% зовнішнього освітлення, яке підтримувалося до 24-ї год., далі вулиці міста освітлювала лише кожна третя лампа. «У зв’язку з відсутністю потреби на такий тривалий час повністю освітлювати вулиці вирішено стовідсотково освітлювати їх лише до 23-ї години. Даний крок сприятиме економії електроенергії та бюджетних коштів», - мотивував прийняте рішення О.ЛЕХІЦЬКИЙ.

Він також додав, що КП «Тернопільміськсвітло» за браком коштів не змогло замінити старий кабель у центральному міському парку ім. Т.Шевченка. Натомість провело роботи з відновлення старого кабелю на пошкоджених ділянках, що дає змогу невдовзі на центральній алеї парку встановити сучасні світильники. Старі світильники у парку експлуатувалися близько 30 років і наразі перебувають у непридатному стані.