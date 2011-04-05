Підприємець займався незаконною ретрансляцією супутникових каналів

Полтава. 4 квітня. УНІАН. У Карлівському районі Полтавської області працівники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС встановили факт порушення авторського права і суміжних прав.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків з громадськістю, в 2009-2010 роках в місті Карлівка 46-річний городянина, будучи директором одного з дочірніх підприємств, здійснював ретрансляцію телерадіопрограм в власної багатоканальної мережі без укладання відповідних договорів з правовласниками, які мають виняткові майновими правами на поширення на території України і без виплати винагороди за їх використання.

За незаконне ретрансляцію телерадіопрограм "Наше кіно", "Шансон-ТВ", "ТНТ" і "НТВ" підприємець спричинив збитки одному з місцевому ТОВ на загальну суму 28,500 гривень. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 176 ч.3 Кримінального кодексу України - порушення авторського права і суміжних прав.