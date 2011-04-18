Прокуратура закрила 600 гральних закладів в Україні

Київ. 18 квітня. УНІАН. Органи прокуратури України з грудня 2010 року закрили 600 гральних закладів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Цього року представники прокуратури продовжили перевірки з питань додержання вимог законодавства у сфері грального бізнесу.

Всього під час прокурорських перевірок з грудня 2010 року порушено 579 кримінальних справ, вилучено майже 9 тисяч одиниць грального обладнання, закрито 600 гральних закладів, складено 206 протоколів про адміністративні правопорушення, внесено близько 600 документів прокурорського реагування, притягнуто до відповідальності 150 службових осіб. Перевірки тривають.

Зокрема у Маріуполі одне з товариств з обмеженою відповідальністю організувало казино, у якому із використанням ігрових столів, фішок, карт, комп'ютерної техніки, а також спеціально підготовленого персоналу (круп'є, адміністратор, касир, охоронець та інші) надавало послуги щодо організації та проведення азартних ігор.

За результатами перевірки СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Донецькій області 1 лютого 2011 року порушено кримінальну справу за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України. У справі проводиться досудове слідство.

Аналогічні кримінальні справи порушено прокурорами Вінницької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської та Херсонської областей.