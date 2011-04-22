Порушено справу щодо екс-керівника Шевченківського району Києва

Київ. 22 квітня. УНІАН. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо колишнього голови Шевченківської районної ради і райдержадміністрації столиці Віктора ПИЛИПИШИНА, який обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що заподіяли збитки громаді на суму понад 15 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, 21 квітня В.ПИЛИПИШИНУ було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Проводяться першочергові слідчі дії.