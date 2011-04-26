У Маріуполі посадовці КП завдали збитків на суму 108,5 тис. грн.

Донецьк. 26 квітня. УНІАН. За матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області прокуратурою міста Маріуполя порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) відносно посадових осіб комунального підприємства “Маріупольське міське управління капітального будівництва”.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Вони підробили акти виконаних робіт з прийому обладнання для знезараження питної води (фактично не поставлялося), чим завдали збитки державі на суму 108,5 тисяч гривень.

Ведеться слідство.

