На Луганщині затримали торговця дитячим порно

Луганськ. 29 квітня. УНІАН. У Луганську правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який тиражував і збував диски з дитячою порнографією.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Луганській області, чоловіка було затримано під час збуту чергової партії порнографії. Під час огляду квартири затриманого, оперативники вилучили 600 дисків з порнографією, обладнання, що використовувалося для їх тиражування, у тому числі і два жорстких диски з порно.

«Як з'ясувалося, до створення відеороликів затриманий не причетний. «Підприємець» качав їх в Інтернеті, після чого записував на диски. Усі DVD-диски були спрямовані на дослідження до Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Донецькій області для проведення експертизи. Результати досліджень не лише підтвердили факт, що відео, записане на диски, є порнографічним, але, більше того – що воно містить елементи дитячої порнографії», - зазначається у повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 301 Кримінального Кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.