1 травня в Україні не зафіксували жодного пограбування
13:25, 03 травня 2011Кримінал
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Міліція звітує за свята
Київ. 3 травня. УНІАН. Першотравневі свята у Києві пройшли без істотних порушень громадського порядку.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві.
"Істотних порушень не було. 1 травня навіть не зафіксовано жодного пограбування (2 травня їх було три). Люди просто нормально відпочивали і нікому не заважали. Так би завжди...", - відзначили у міліції.
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