У Чернігові міліція перевірить причину розбиття пам`ятника Леніну

Чернігів. 8 травня. УНІАН. У Чернігові правоохоронці перевірять причину падіння та розбиття пам`ятника Леніна в одному з мікрорайонів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області.

Про падіння пам`ятника Леніну до міського відділу міліції повідомила вранці 7 травня жінка, яка стала свідком події. До мікрорайону виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу. Під час огляду місця події та опитування свідків було встановлено, що цей пам`ятник є залізобетонною скульптурою, що перебувала у занедбаному стані, упродовж тривалого часу (понад 10 років) не ремонтувалась і мала пошкодження. На передній частині постаменту було виявлено сліди фарби чорного та залишки білого кольорів у вигляді плям. Будь-які написи на момент огляду були відсутні.

«У ході додаткової перевірки всіх обставин не було встановлено будь-яких фактів, що свідчили б про умисне пошкодження пам`ятника. При огляді постаменту було виявлено численні тріщини у ньому, а також зрушення цегли, з якої викладений постамент. Сторонніх предметів, що могли бути використані для руйнації пам`ятника, на місці події не виявлено. Вилучено зразки фарби для проведення дослідження», - зазначається у повідомленні прес-службі міліції.

Опитана оперативниками жінка-вахтер приміщення клубу, яка повідомила про подію, пояснила, що вона почула гуркіт і одразу ж подивилась у вікно, де побачила, що упав пам`ятник В.І. Леніну. Негайно після цього жінка вийшла на вулицю. Будь-яких сторонніх осіб вона не помітила, шуму від`їжджаючого транспорту також не чула.

За цим фактом проводиться додаткова перевірка.

За інформацією прес-служби обласної організації УНП, бетонна статуя вождя була знята з обліку Чернігівським облвиконкомом ще у 1992 році і за наказом представника Президента в області мала бути ліквідованою до 1 листопада того ж року. Проте простояла до цього часу. Разом з тим, в УНП зауважили, що місцеві мешканці вважають факт руйнування пам`ятника Леніну провокацією та засуджують цей акт вандалізму.

