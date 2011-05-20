Іллічівські митники виявили 100-тонн контрабандного тютюну

Одеса. 20 травня. УНІАН. Співробітники митного поста «Іллічівськ» Південної регіональної митниці запобігли спробі незаконного ввезення на територію України 9 морських контейнерів з «тютюном для куріння» загальною вагою близько 100 тонн, поінформували сьогодні УНІАН у прес-центрі митниці.

Партію товару вартістю близько 100 тис. дол., доставленого теплоходом з Індії, не чекали на підприємстві, яке було означене в супровідних документах «одержувачем вантажу». Більше того, зазначене підприємство взагалі не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Всупереч цьому, зацікавлені особи тричі намагалися перемістити тютюн через кордон, подаючи до митних органів неправдиві документи про вантаж.

За цими фактами правоохоронцями порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України.