На Прикарпатті за шахрайство і хабарництво затримали адвоката

Київ. 31 травня. УНІАН. У Долинському районі на Івано-Франківщині співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС за незаконні дії, пов’язані з шахрайством і отриманням хабара, затримали одного з приватних адвокатів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, підставою для затримання 35-річного чоловіка була інформація про те, що приватний адвокат, маючи на меті заволодіти чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переконував одну з родин у тому, що за відповідну суму хабара зможе посприяти у позитивному вирішенні в суді на користь цієї родини цивільного позову про право власності на житловий будинок.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що від самого початку знайомства з цією сім’єю адвокат у приватних розмовах наполегливо переконував людей скористатися його послугами. Мовляв, він знає, яким чином забезпечити рішення суду на їх користь, гарантує незмінність цього рішення в апеляційному суді. Свою «роботу» захисник оцінив у вісім тисяч доларів і одразу ж почав переконувати у необхідності передати йому цю суму.

Упродовж квітня і до 24 травня він отримав і привласнив загалом шість тисяч доларів США. Продовжуючи свої незаконні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, адвокат спонукав людей повністю розрахуватися з ним відповідно до умов раніше досягнутих домовленостей, тобто передати йому ще дві тисячі доларів. Прикметно, що на цей час районний суд уже прийняв рішення по цивільній справі і воно було не на користь родини, допомагати якій взявся приватний адвокат.

На 24 травня він призначив чергову зустріч ошуканій жінці з метою отримання від неї останнього «траншу». При передачі валюти його було затримано працівниками міліції.

Упродовж квітня-травня адвокат шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів вісьмома тисячами доларів. За цим фактом прокуратурою Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.369 (давання хабара) і ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. На період розслідування кримінальної справи фігурантові обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.