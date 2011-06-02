Посадовці Чорнобильської АЕС викрадали радіоактивні труби

Київ. 2 червня. УНІАН. Набув чинності вирок Славутицького міського суду Київської області стосовно трьох службових осіб державного підприємства «Чорнобильська АЕС», обвинувачених у викраденні радіоактивних матеріалів.

Зловживаючи службовим становищем, посадовці організували вивезення з території промислового майданчика об’єкту «Укриття» 24 тонн радіоактивно забруднених труб з мідно-нікелевого сплаву, повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Київській області.

На початку 2010 за матеріалами Служби безпеки України слідчі Прип’ятської спеціальної прокуратури Київської області за фактом викрадення металопродукції порушили кримінальну справу.

У ході слідства було встановлено, що вивезення небезпечного вантажу з території режимного об’єкту «Укриття» посадовці здійснили за підробленими пропускними документами.

Вартість викрадених труб становить понад 1 мільйон гривень.

Висновком радіологічної експертизи підтверджено, що вилучені у зловмисників мідно-нікелеві труби є радіоактивними матеріалами. Забруднені труби повернуто на пункт збереження радіоактивних відходів.

Вироком суду трьох посадовців визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 262 (викрадення радіоактивних матеріалів) Кримінального кодексу України та призначено 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.