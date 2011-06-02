За стрілянину у барі, яку влаштував суддя, покарали тракториста

Тракторист Олександр Куча, в якого минулого року стріляв столичний суддя Євген Вовк, отримав два роки обмеження волі умовно.

Чоловіка визнали винним у нападі на суддю, а використання вогнепальної зброї Вовком визнали правомірним самозахистом, повідомляє Українська правда з посиланням на 5 канал.

"Призначити Олександру Кучі покарання за ч.2 ст.296 КК України - два роки обмеження волі. Згідно ст.75 КК України, вирок в частині обмеження волі, вирок не приводити до виконання, звільнивши його від відбування покарання в основній частині з випробуванням. Встановивши термін - 2 роки", - оголосив суддя Канівського міськрайонного суду Володимир Дубинець.

Крім того, таке ж покарання отримав й інший селянин Володимир Лисенко, який допомагав Кучі у результаті стрілянини.

Коментуючи рішення суду, Куча сказав: "Протів власті, короче, не попреш ніяк. Що хотять - те роблять. Свободно можна видавать оружиє. Хай стріляють, хай собі отдихають. Воно, навєрно, так і єсть, і так і буде. Поки за них не візьмуться нормально, нормальна власть. По другому - ніяк".

У тілі хлопця досі залишається куля, яку лікарі не виймають через загрозу параліча.

Як відомо, минулого року у селі Бобриця на Черкащині суддя Дарницького райсуду Києва Євген Вовк кілька разів вистрілив у місцевого мешканця з пістолета "Макаров".

У результаті сварки у барі, що переросла у бійку зі стріляниною, селянина привезли до лікарні з трьома кулями в тілі. Водночас слідство одразу визнало Вовка потерпілим, а Кучу звинуватило в нападі.