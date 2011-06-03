В Ужгороді затримали посадовця, який за хабарі «роздавав» житло

Ужгород. 3 червня. УНІАН. На Закарпатті затримали за хабарництво посадовця ЗАТ “Житлово-побутове підприємство”, який вимагав хабарі за виділення кімнат у гуртожитках міста.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Закарпатській області, слідчим відділом Ужгородського міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно директора одного з дочірніх підприємств закритого акціонерного товариства “Житлово-побутове підприємство”.

Він вимагав та отримав 48 тис. грн. хабара від трьох жителів міста Ужгорода за сприяння останнім в отриманні кімнат у гуртожитках у зазначеному місті.

Посадовця затримано.

