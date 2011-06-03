У Севастополі посадовця держкомзему попався на хабарі

Севастополь. 3 червня. УНІАН. Прокуратура м.Севастополя порушила кримінальну справу стосовно головного спеціаліста відділу державного контролю за додержанням земельного законодавства управління державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держкомзему в м. Севастополі за хабарництво.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що вказаний посадовець одержав $800 хабар за проведення контрольних перевірок виконання земельного законодавства 4 міськими суб’єктами господарювання – конкурентами хабародавця.

Цього ж дня злочинна діяльність чиновника припинена. У службовому кабінеті підозрюваного затримано після одержання хабара на місці злочину.

Кримінальну справу порушено за ст.368 ч.2 КК України.

У справі триває досудове слідство.