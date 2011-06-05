Могильов порівняв журналістів з міліціонерами

Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов привітав журналістів з професійним святом – Днем журналіста.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті МВС.

«Майстрів пера часто порівнюють із правоохоронцями: ми маємо спільну мету – чесно та самовіддано служити своєму народові, працювати на благо України. Завдяки Вашому професіоналізму люди вчасно дізнаються про останні новини, отримують об`єктивну інформацію стосовно різних подій», - йдеться у привітанні.

Анатолій Могильов зазначає, що «як міністр внутрішніх справ України знаю, що таке бути на інформаційній передовій».

«Кожен мій день починається з ознайомлення з оперативним зведенням про злочини та правопорушення, звітом про ті суспільні явища, що знайшли відображення у засобах масової інформації», - зазначив міністр.

Він також висловив вдячність журналістам «за свіжий погляд на те, що відбувається в нашій державі, за об`єктивність і небайдужість».

«Ви - рупор народу, найсуворіші критики. Ваші матеріали допомагають працівникам органів внутрішніх справ виявляти недоліки у роботі відомства, викривати непомітні на перший погляд проблеми. Також хочу подякувати Вам за неоціненний внесок у розвиток демократії та свободи слова, який Ви зробили за роки незалежності України. Бути журналістом – дуже відповідально, бо саме від Вас залежить формування життєвої позиції наших громадян», - відмітив Могильов.

Також він висловив переконання в тому, що «разом - в атмосфері взаємної довіри та розуміння - ми побудуємо дійсно правове суспільство».

«З Вашою допомогою імідж міліції невпинно зростатиме», - запевнив Могильов.