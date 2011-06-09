Звільнять суддю Прилуцького суду Чернігівської області Зарічну

Київ. 9 червня. УНІАН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила направити подання до Вищої ради юстиції щодо звільнення судді, та оголосила догану двом іншим суддям.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За результатами дисциплінарного провадження Комісія прийняла рішення внести подання у Вищу раду юстиції про звільнення з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Лариси ЗАРІЧНОЇ, вбачаючи у діях судді ознаки порушення присяги, говориться в повідомленні прес-служби ВККС.

Окрім того, за результатами розгляду матеріалів було прийнято рішення застосувати до двох суддів дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Догану оголошено судді Комсомольського районного суду міста Херсона Ігорі КОТЬО та судді Кіровоградського окружного адміністративного суду Олексію ФЛОРЕНКУ.