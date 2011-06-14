Між законодавством про захист дітей і його виконанням – «прірва»

Київ. 14 червня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що між законодавством щодо захисту прав дітей та його виконанням – «глибока прірва».

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це віце-спікер заявив сьогодні перед початком Регіонального парламентського семінару ”Перетворити права дитини на реальність для найбільш уразливих дітей”, який проходить у Єревані (Вірменія) з 14 по 16 червня.

”За останні роки український парламент зробив дуже багато для приведення законодавства щодо захисту прав дитини і проблем материнства та дитинства загалом до міжнародних стандартів”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Натомість, за його словами, практика реалізації щодо виконання законодавства в частині соціально-економічних прав є надзвичайно неефективною. ”Можна навіть сказати, що між цивілізованим законодавством щодо захисту прав дитини і реальною практикою велика прірва”, - зазначив він.

Тому, на переконання М.ТОМЕНКА, ”головний акцент сьогодні треба робити не лише на подальшому вдосконаленні законодавства, а передовсім на безперечному виконанні того, що передбачено чинним законом”.

Довідка УНІАН. Регіональний парламентський семінар ”Перетворити права дитини на реальність для найбільш уразливих дітей” організований Національними зборами Республіки Вірменія спільно з Міжпарламентським союзом (МПС) і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

З української сторони участь у Регіональному парламентському семінарі беруть народні депутати Олена БОНДАРЕНКО, Євген СУСЛОВ та Катерина ЛУК’ЯНОВА. Очолює українську делегацію віце-спікер парламенту М.ТОМЕНКО.