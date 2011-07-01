Півтисячі міліціонерів приїхали з Києва до Криму
10:50, 01 липня 2011Кримінал
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У складі і бійці спецпідрозділу «Барс»
Сімферополь. 1 липня. УНІАН. 460 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України прибули 30 червня з Києва до Криму на допомогу місцевим міліціонерам у курортний сезон.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського територіального командування Внутрішніх військ (ВВ).
Майже два місяці ці міліціонери нестимуть службу в Алушті, Євпаторії, Саках, Ялті, Роздольному і Чорноморському.
У складі додаткових сил - військовослужбовці бригади спецпризначення «Барс» і Київської спеціальної моторизованої бригади. Вони привезли до Криму чотирилапих помічників - близько десяти собак.
ВВ надають допомогу кримським міліціонерам восьмий рік поспіль.
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