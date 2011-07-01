Півтисячі міліціонерів приїхали з Києва до Криму

Сімферополь. 1 липня. УНІАН. 460 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України прибули 30 червня з Києва до Криму на допомогу місцевим міліціонерам у курортний сезон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського територіального командування Внутрішніх військ (ВВ).

Майже два місяці ці міліціонери нестимуть службу в Алушті, Євпаторії, Саках, Ялті, Роздольному і Чорноморському.

У складі додаткових сил - військовослужбовці бригади спецпризначення «Барс» і Київської спеціальної моторизованої бригади. Вони привезли до Криму чотирилапих помічників - близько десяти собак.

ВВ надають допомогу кримським міліціонерам восьмий рік поспіль.