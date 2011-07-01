На хабарі взяли голову Смолигівської сільради Чернігівщини

Чернігівська область. 1 липня. УНІАН. У Чернігівській області правоохоронці затримали «на гарячому», під час отримання хабара, голову Смолигівської сільради Ріпкинського району.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

Як зазначається у повідомленні, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Чернігівській області прокуратурою зазначеної області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно голови Смолигівської сільради Ріпкинського району.

Він вимагав та отримав 40 тис. грн. хабара від приватного підприємця за сприяння йому в наданні в оренду ставка для риборозведення та облаштування місць відпочинку.

Голову сільради затримано.