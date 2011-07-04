На Харківщині посадовця Куп’янської РДА затримали на хабарі

Харківська область. 4 липня. УНІАН. На Харківщині під час отримання хабара затримано начальника архівного відділу Куп’янської райдержадміністрації, яка вимагала гроші за видачу довідки про працевлаштування.

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

За матеріалами сектору ДСБЕЗ Куп’янського райвідділу внутрішніх справ, Куп’янською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно начальника архівного відділу Куп’янської райдержадміністрації.

Вона вимагала та отримала 3 тисячі гривень хабара від жителя міста за видачу йому довідки про працевлаштування.

Посадовця затримано.



