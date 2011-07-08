Янукович подивився відео з Ландіком - і подзвонив Генпрокурору

Київ. 8 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що кримінальна справа проти сина народного депутата Володимира ЛАНДІКА Романа ЛАНДІКА буде розслідуватися неупереджено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він мав розмову з генеральним прокурором Віктором ПШОНКОЮ з приводу інциденту. «Безумовно, ця справа буде розслідувана так, як це належить – по закону», - сказав Президент.

Він наголосив, що тут є і моральний бік справи, яка «не вписується в будь-які рамки поведінки депутата, людини, чоловіка».

«Тому що незрозуміло, як ви кажете, шановні колеги. Це ганьба, ганьба цьому мужику, який піднімає руку на жінку. І він, безумовно, підвів і батька свого, який дуже сильно переживає», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що добре знає В.ЛАНДИКА і також мав з ним розмову. «Я вам скажу, що він, з одного боку, він дуже обурений, а з іншого боку, він добре розуміє, що за це йому доведеться відповідати – цьому хлопцю. Тому давайте почекаємо, поки пройде слідство», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що слідство відбуватиметься дуже швидко і відповідь суспільство отримає дуже швидко.

Як відомо УНІАН, у ніч на 5 липня у луганському ресторані «Баккара», за свідченнями очевидців, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

Факт інциденту підтвердила начальник відділу зв`язків з громадськістю МВС України в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Дівчина перебуває у неврологічному відділенні лікарні. У неї черепно-мозкова травма і струс мозку.

Сам Р.ЛАНДІК заперечує факт нападу на дівчину. Він заявив луганському сайту «Східний варіант»: «Це брехня! Це я постраждав. До того ж, жодних слідчих дій не ведеться. Ніхто ні на кого не нападав. Я просто здав дівчину в міліцію: вона била посуд в ресторані. І взагалі, я не виправдовуватимуся, виправдовуються винні. Єдине, не зрозумію, кому це все потрібно».

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу за хуліганські дії проти Р.ЛАНДІКА.

Встановлено, що Р.ЛАНДІК «грубо порушив громадський порядок, який проявився у вчиненні тілесних ушкоджень молодій дівчині та зірванні нормальної роботи ресторану», йдеться у повідомленні.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Розслідування справи покладено на слідчий відділ обласної міліції. Хід досудового слідства контролюватиме обласна прокуратура. Крім того, про порушення кримінальної справи стосовно вказаної особи надіслано повідомлення до Луганської міськради.