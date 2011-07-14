На Хмельниччині шахрай, називаючись податківцем, займається вимаганням

Хмельницький. 14 липня. УНІАН. На Хмельниччині податківці розшукають шахрая, який від імені керівника Шепетівської ОДПІ вимагає кошти у підприємців

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в області, власнику кафе зателефонував невідомий та, представляючись керівником Шепетівської ОДПІ, вимагав організувати банкет для комісії з Києва або надати фінансову допомогу у сумі 2 тис. грн.

Власник закладу одразу повідомив про дзвінок в органи державної податкової служби.

Під час проведення перевірочних заходів, що здійснювалися співробітниками відділу внутрішньої безпеки при ДПА в області УВБ ДПА України та Шепетівського РВ УМВС України були з’ясовані й інші дзвінки з того ж номеру телефону підприємцям з вимогами організувати банкет, надати фінансову допомогу або ж поповнити мобільний рахунок.

У іншого приватного підприємця зловмисник вимагав 150 тис. грн.