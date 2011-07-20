Порушено справу щодо керівника одного з підприємств Міноборони
13:09, 20 липня 2011Кримінал
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Посадовця затримано
Київ. 20 липня. УНІАН. Військовою прокуратурою Військово-морських сил України порушено кримінальну справу щодо директора одного з державних підприємств Міністерства оборони, який у 2008–2010 роках не перерахував частину прибутку в розмірі 2,2 млн. грн. головному розпоряднику майном, натомість 598,8 тис. грн. безпідставно перерахував іншій організації, чим спричинив тяжкі наслідки державним інтересам.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Посадовець 18 липня був затриманий. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
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