У Дніпропетровську попередили збут 100 тис. фальшивих акцизних марок

Дніпропетровськ. 26 липня. УНІАН. Вчора співробітники податкової міліції на виїзді з Дніпропетровська затримали чоловіка, який намагався реалізувати 100 тисяч фальшивих марок акцизного збору.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Податківці підрахували, що у разі реалізації підроблених акцизних марок бюджет міг би недоотримати близько 1 млн. грн. акцизного податку.

Затриманий громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний збут підроблених марок.

Відносно зловмисника буде порушено кримінальну справу за ст. 216 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок).