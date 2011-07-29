За вбивство та зґвалтування бабусі онук отримав 12 років в'язниці

Крим. 29 липня. УНІАН. У Криму 19-річний онук вбив та зґвалтував бабусю. Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, молодик уже двічі був судимий за крадіжки, але за малолітством потрапляв під амністію.

Працівники міліції затримали втікача на четвертий день на покинутому будівництві в прибережному місті Щолкіно. Вину свою він заперечувати не став і дав свідчення. Розповів, що того вечора знову повернувся додому напідпитку, бабуся почала бурчати. Вийшовши покурити, «люблячий онук» розмірковував, як «дістала» його набридлива стара.

Взяв сокиру і, зайшовши в спальню, де задрімала бабуся, кілька разів ударив її по голові та обличчю. (Експерти нарахували не менше дев'яти ударів). Потім кат двічі зґвалтував мертву жінку. Після чого ліг спати в цій же кімнаті...

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, обвинувачений «...міг, з урахуванням емоційного стану, вікових та індивідуально-психологічних особливостей, рівня розумового розвитку ... усвідомлювати власні дії ... і передбачати їх наслідки».

Ленінський районний суд засудив 19-річного молодика за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (вбивство) і ч.1 ст.297 (наруга над трупом) КК України, за сукупністю до 12 років позбавлення волі.