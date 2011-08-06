«Зачепінг» на Південно-Західній магістралі забрав життя 6 підлітків

Київ. 6 серпня. УНІАН. З початку нинішнього року на території Південно-Західної магістралі загинуло 6 неповнолітніх, а до трагедії призвело захоплення новим молодіжним хобі - «зачепінгом».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, нещодавно на пероні вокзалу станції «Київ-Пасажирський» міліціонери затримали «любителів екстриму». Хлопці якраз збиралися «покататись» на електропотязі сполученням «Київ-Миронівка».

– Ми відслідковуємо таких правопорушників не тільки на вокзалах, але й через соціальні мережі, - прокоментував ситуацію начальник ВКМСД старший лейтенант міліції Ольга Єцкало. – Нещодавно затримали кількох юнаків віком 14-17 років.

Затримані були доставлені до лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський, стосовно них складені адмінпротоколи за ст. 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті). Це тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а при вчиненні повторного правопорушення можна потрапити і за грати. А що стосується осіб, які не досягли 16 років, стосовно їхніх батьків буде складено адміністративний протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, як це передбачено ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Зачепінг» – це нове хобі, яким захоплюється молодь, простіше кажучи – катання на поїздах із зовнішньої сторони вагона. «Зачепери» об’єднуються у групи або ж навіть утворюються цілі рухи. «Поїздка» планується заздалегідь, збираються «любителі покататись з вітерцем» через соціальні мережі або ж домовляються по телефону. Під час цієї небезпечної подорожі серед них обов’язково має бути оператор, який все фотографує та знімає на відео, щоб потім викласти свої «подвиги» в Інтернеті, - зазначається у повідомленні УЗГ.



