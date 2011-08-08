У Києві знешкоджено міжнародне угруповання наркоторговців

Київ. 8 серпня. УНІАН. У столиці знешкодили міжнародне угруповання наркоторговців, яке очолювала громадянка Німеччини. В ході спецоперації правоохоронці вилучили велику кількість наркотиків та обладнання підпільної лабораторії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 6 серпня у Києві була проведена спецоперація щодо знешкодження організованої злочинної групи наркоторговців із міжнародними зв'язками. Столичний УБОЗ спільно з працівниками главку Києва та Київської області провів серію обшуків і затримань. Всього в руках правоохоронців опинилося семеро осіб, було вилучено велику кількість наркотиків та обладнання підпільної лабораторії.

Як зазначається у повідомленні, оперативні заходи були проведені в рамках кримінальної справи, яку розслідує ГУМВС України в місті Києві. Наразі всіх фігурантів затримано, а налагоджений ними міжрегіональний канал постачання важких наркотиків ліквідовано.

«Як з’ясувалося, очолювала злочинну групу 40-річна громадянка Німеччини. У числі співучасників є ще один іноземець, решта - мешканці столиці. До речі, серед них відомий музикант популярної української групи. Серед представників шоу-бізнесу, в основному молоді, наркоторговці й розповсюджували кокаїн та канабіс, так звану "гідропоніку", - інформує УЗГ.

Виробництво зілля зловмисники налагодили самостійно. В одному із сіл Київської області ділки організували нарколабораторію. Приватний будинок обладнали системами вентиляції та зрошувально-крапельного поливу, запаслися хімікатами, мінеральними добривами і насінням. Все це було вилучено правоохоронцями. Міліціонери виявили тут 70 кущів канабісу та 15 кілограмів вже готової марихуани.

На даний час затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. З ними проводять слідчі дії та перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів на території міста Києва та України.

