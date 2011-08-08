У центрі Львова кінь впав замертво від спеки. Фото

Львів. 8 серпня. УНІАН. У розпал денної спеки в суботу в центрі Львова один з коней, запряжених у карету для прогулянок міста, впав замертво на асфальт.

У кареті їхали четверо пасажирів. Злякавшись, вони вийшли з неї та пішли геть, пише "Комсомольська правда".

Ознак життя тварина не подавала, що підтверджують фотографії, надані газеті Вікторією Любарською.

На думку очевидців, причиною смерті коня стала саме спека. Наряду міліції, який прибув на місце події, з`ясувати так нічого і не вдалося.

Львівський портал